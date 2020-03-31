بيان عاجل من وزارة البترول بشأن الأسعار الجديدة للمحروقات

أكد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية “حمدى عبدالعزيز”، عدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول إبريل.

وأكد “عبدالعزيز”، في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن لجنة تسعير المواد البترولية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي، لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر سوف تجتمع خلال الأيام المقبلة، وسوف يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة عند انتهاء أعمالها مباشرة.

Advertisements

وأضاف “عبدالعزيز” أن لجنة تسعير المواد البترولية تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر صرف الدولار وتكاليف تداول المنتجات البترولية.