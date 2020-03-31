مصادر بالصحة تكشف عن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

صرحت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن أكثر المحافظات المصرية التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” داخل البلاد، حتى الوقت الراهن.

كشفت المصادر خلال التصريحات الصحفية، إن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول من حيث عدد الإصابات المسجلة بوزارة الصحة والسكان، حيث سجلت محافظة القاهرة ما يقرب من 119 حالة إصابة، وتأتي محافظة الإسكندرية بالمرتبة الثانية بعدد حالات مصابة بالفيروس 82 حالة، ثم تليها محافظة دمياط بعدد حالات مصابة بالفيروس بعدد 72 حالة مصابة، وتليها محافظة البحر الأحمر بعدد المصابين 59 حالة حتى الوقت الراهن.

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وأوضحت المصادر المسئولة بوزارة الصحة أن محافظة بورسعيد التي يطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل فقد سجلت عدد حالات مصابة 18 حالة مصابة إلى الوقت الراهن.

وأشارت المصادر المسؤولة إلى أن محافظتي الوادي الجديد، محافظة شمال سيناء، لم تسجلاً أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الوقت الراهن.

وسجلت الدولة المصرية حتى مساء الاثنين تبعاً للتصريحات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والسكان ما يقرب من 656 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 150 حالة قد تعافت من الفيروس، و41 حالة وفاة.

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