السلطات تقرر وضع قرية الهياتم بأكملها في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

اتخذ اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة قراراً صارماً اليوم الثلاثاء تمثل في وضع قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية بالكامل في الحجر الصحي، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فيها.

وقامت العديد من قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الغربية في عزل القرية بالكامل انطلاقاً من صباح اليوم الثلاثاء، من خلال إغلاق كافة مداخل ومخارج القرية لمنع أي مواطن من الخروج أو الدخول لمدة أسبوعين كاملين.

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وشهدت قرية الهياتم في الساعات الماضية من يوم أمس الإثنين إصابة 8 حالات فيها بفيروس كورونا المستجد، علماً بأن وزارة الصحة والسكان لا تزال تشتبه في إصابة 22 حالة أخرى من أبناء القرية مما جعل عزل القرية ووضعها في الحجر الصحي أمراً ضرورياً لا غنى عنه من أجل تفادي نقل العدوى إلى بقية القرى المجاورة.

ومن جانبه، أكد اللواء حاتم زين العابدين أنه قد تم الدفع بسبعة سيارات تابعة للحماية المدنية إضافة إلى سيارة طب بيطري منذ مساء أمس الإثنين، وذلك من أجل تطهير وتعقيم كل صغيرة وكبيرة داخل القرية.

وأشار أيضاً إلى أن جميع أهالي القرية التزموا الجلوس في المنزل وباتت شوارع القرية خالية تماماً من أي حركة سواء أثناء فترة حظر التجوال أو حتى أثناء فترة النهار منعاً لتفشي الفيروس.

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