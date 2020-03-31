الرئيس السيسي يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا

حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مطالبة مواطني الشعب المصري بأكمله بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف الحكومة المصرية مؤخراً، من أجل مواصلة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقام الرئيس السيسي بنشر تغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيهما التالي:

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على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان، وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين.

ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات، حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم.

يُذكر أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية على مدار الأيام الماضية بناءً على تعليمات وزارة الصحة والسكان إضافة إلى توجيه من منظمة الصحة العالمية، من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمثلت أبرز هذه الإجراءات في فرض حظر التجوال بصفة يومية حتى منتصف شهر أبريل القادم من العام الحالي 2020، علماً بأن فترة الحظر تبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، كما تضمنت الإجراءات أيضاً مد فترة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إضافة إلى مد تعليق النشاط الرياضي.

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