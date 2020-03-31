مجلس الوزراء ينفي رسمياً شائعة فرض حظر كلي بداية من الجمعة بسبب فيروس كورونا

حرص مجلس الوزراء على نفي جميع الشائعات التي تم تداولها على مدار الأيام الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص فرض الحكومة المصرية حظر تجوال كلي بداية من يوم الجمعة المقبل من أجل محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي:

Advertisements

إن الرسالة المتداولة كذب وأيضاً إشاعة مغرضة، ولا يوجد حظر كامل من يوم الجمعة المقبل لمدة أسبوع أو السماح للمواطنين للنزول من 9 صباحاً إلى 3 عصراً.

وتم تداول هذه الشائعة بشكل ملفت للغاية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، حيث أشارت هذه الشائعة إلى أن جميع المصالح الحكومية إضافة إلى شركات القطاع الخاص سوف يتوقف عملها بشكل كامل لمدة أسبوع بسبب فرض حظر التجوال من جانب الحكومة المصرية.

وهي الشائعة التي تهدف بالأساس إلى إثارة حالة من البلبلة والذعر بين المواطنين في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، علماً بأن ذلك النوع من الشائعات يدفع المواطنين إلى التكالب على الأسواق المحلية وشراء السلع الأساسية بكثافة من أجل تخزينها، مما يؤدي بدوره إلى رفع أسعار هذه السلع بشكل جنوني وهو الهدف الرئيسي لفئة من المغرضين الكارهين لمصر بالرغم أنهم مصريين.

إقرأ أيضاً: الرئيس السيسي يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا