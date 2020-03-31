رسمياً .. اكتشاف 54 حالة جديدة مصابة بكورونا في مصر ووفاة 5 حالات أخرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن اكتشاف 54 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، إضافة إلى وفاة 5 حالات جديدة جميعهم من المصريين.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد ارتفع إلى 710 حالة حتى هذه اللحظة.

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وأشار أيضاً إلى أن 205 حالة من العدد الإجمالي قد تحولت نتائج فحوصاتهم من إيجابية إلى سلبية، موضحاً في الوقت ذاته أن 157 حالة من ال205 قد غادروا مستشفيات العزل بسلام بعد تعافيهم بشكل كامل من فيروس كورونا.

وشدد خالد مجاهد في حديثه على أن عدد الوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا قد ارتفع إلى 46 حالة بعد وفاة 5 حالات جديدة اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن حالتين من الخمسة قد توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل.

يُذكر أن الحكومة المصرية قد أعلنت في الأيام الماضية عن فرض حظر التجوال على المواطنين بداية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020، وذلك في محاولة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا في مصر، وخاصة وأن مصر لا تزال في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الفيروس القاتل.

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