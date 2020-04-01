كورونا يتسبب في عزل 7 عمارات بـ 7 أحياء مختلفة ببورسعيد

أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن الوضع الراهن داخل المحافظة يعد مطمئن للغاية، وهناك سيطرة تامة على الوضع الصحي، ومتابعة لكافة الحالات المخالطة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، عبر برنامج “يحدث في مصر”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “mbc مصر”، أنه يجري العمل على إرسال أي حالة إيجابية فور اكتشافها إلى مستشفى العزل الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وكلية الطب بجامعة بورسعيد.

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وشدد محافظ بورسعيد على أن هناك حالة متابعة فورية لظهور الحالات المخالطة لأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد ويتم عزلهم، حيث ظهرت أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه جرى العمل على عزل 7 عمارات صحياً، بالتعاون مع مديرية الأمن، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان من أجل الحفاظ على سلامة قاطني تلك العمارات.

وأوضح المحافظ، أن كل عمارة من العمارات الـ 7 المطبق عليها العزل الصحي متواجد عندها موظف من الحي، وموظف أخر من وزارة الصحة والسكان، لتلبية متطلبات المواطنين المتواجدين في العزل الصحي.

وطمأن اللواء عادل الغضبان جموع المواطنين، وشدد أن كافة تلك الإجراءات تعد إجراءات احترازية، ولفت إلى أن انتهاء عزل العاملين بأحد المصانع، سوف ينتهى اعتباراً من غداً الخميس، ولم تظهر فيهم أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، نافياً كافة الشائعات المتداولة حول عزل محافظة بورسعيد بشكل كامل.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية، مع عائلة شهيد الأطباء الدكتور أحمد اللواح، وأوضح أنه قد تم الحصول على عينات من نجله وزوجته، من أجل تحليلها معلمياً للإطمئنان عليهم.

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