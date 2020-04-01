مصادر تكشف حقيقة إصابة سميح ساويرس وزوجته بفيروس “كورونا”

قالت دينا نجاتي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، إنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصابة رجل الأعمال سميح ساويرس، بفيروس كورونا “كوفيد 19″، مؤكدة أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت نجاتي، في تسجيل صوتي لها، إن ساويرس أجرى رحلة طيران إلى مدينة نيويورك الأمريكية لأغراض علاجية وعاد على متن طائرته الخاصة التي لا يستخدم سواها، مؤكدة أنه عاد إلى منزله سالما ولم يصب بأي أذى.

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وأكدت أن الدكتور ناصر لوزة استشاري طب النفسي ومدير عام عيادات و مستشفي بهمان، والمرتبط بصلة قرابة بآل ساويرس، أيضا بصحة جيدة ويقيم في منزله بشكل عادي ويزاول حياته الطبيعية.