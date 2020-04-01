سعد: نطالب الجميع بتفادي العائدين من الخارج لمدة 14 يوما

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة المختصة بعودة المصريين من الخارج وضعت شرطا بالتوقيع على إقرار بالالتزام بدخول الحجر الصحي بعد العودة، على أن يوقع الإقرار قبل الصعود للطائرة، مشيرا إلى أنه إجراء عالمي في ظل تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن السلطات لجأت لذلك الإجراء بعدما رفض عدد من المصريين من الخارج المثول إلى الحجر الصحي فور عودتهم لأراضي الوطن، وذلك رغم علمهم بالإجراءات المتبعة قبل مغادرتهم الكويت ورغم ذلك رفضوا الخضوع للكشف الطبي.

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وأوضح أنه تم صرف أي شخص ثبت عدم حمله للفيروس مع المطالبة بالالتزام بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما، إلى جانب أن الفرق الطبية الخاصة سوف تتابعهم لمدة 14 يوما، مضيفا: “نعول على ضمائر ووعي العائدين من الخارج والمخالطين بهم وندعو الجميع لتفادي العائدين من الخارج لمدة 14 يوما حفاظا على الصحة العامة”.