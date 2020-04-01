عزل قرية في المحلة الكبرى بعد اكتشاف 8 إصابات بفيروس كورونا المستجد

قالت الدكتورة هدى النحاس أحد أهالي قرية الهياتم، إنه تم عزل كافة أهالي القرية التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، لمدة 14 يوما، جاء ذلك بعد اكتشاف 8 حالات إصابة في القرية والاشتباه في إصابة 22 آخرين.

وأضافت النحاس، في مداخلة لها خلال برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، خلال قناة “تن”، إن السلطات اكتشفت منذ 4 أيام أولى حالات الإصابة وظهرت حالتين في اليوم الثاني وحالة في اليوم الثالث و4 حالات في اليوم الرابع، مشيرا إلى أن وزارة الصحة على الفور اتخذت قرارا بعزل القرية، ومنعت قوات الأمن خروج ودخول أي فرد إلى القرية، مؤكدة على تعاون الجميع مع تلك الإجراءات الأمنية المشددة، إلى جانب أن عدد من الشباب بادر بالمساعدة في توفير المواد الغذائية للقرية، وذلك تحت إشراف قوات الأمن ويتم توزيعها على المنازل.

Advertisements