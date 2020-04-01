محافظ بورسعيد يكشف حقيقة عزلها بالكامل

نفى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شائعات عزل محافظة بورسعيد عن المحافظات الأخرى بسبب انتشار فيروس كورونا كما تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الغضبان، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة mbc، أن العزل وقع في 7 عمارات فقط في المحافظة بعد ظهور حالات مصابة بالفيروس.

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وأوضح اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحى في بورسعيد، أن حالتين أصيبا بالفيروس في عمارتين ببورسعيد وبناءً عليه تم حجز كل أفراد العمارتين بالحجر الصحي لمدة 14 يوما حتى التأكد من سلامة الإجراءات.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، إنه تم التواصل مع سكان العمارتين وتطمينهم إلى جانب مدهم بالسلع الغذائية اللازمة خلال فترة الحجر الصحي، مضيفا:”قولنالهم متخافوش ولو محتاجين حاجة اتصلوا بي وإحنا معاكم وكمان جبنالهم كل الأدوية اللازمة”.