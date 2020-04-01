وزير النقل: تخصيص 141 مليار جنيه لتطوير السكة الحديدية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه تم تخصيص 141 مليار جنيه من أجل تطوير السكة الحديدية، مضيفا أن في نويبع 600 جرار جاهزين لنقل البطائع إلى الأردن والعراق.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” بقناة صدى البلد، أن النقل عبر الموانئ المصرية يساهم في حل أزمات العديد من الدول، مؤكدا أن ذلك المشروع بدأ بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أزمة انتشار وباء كورونا، موضحا استمرار العمل في كافة المشروعات خلال الفترة الحالية، عن طريق تعزيز ثقافة العاملين بشأن أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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وأكد أن الجرارات الجديدة سوف تساهم في دعم حركة النقل بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أنه تم إرسال تحذير للولايات المتحدة الأمريكية من تأخير التسليم أو عدمه، قائلا:”فلوسنا معانا ونجيب من أي مكان”.