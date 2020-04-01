وزير الاتصالات يوضح أسباب بطئ الإنترنت خلال فترة الحظر

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أسباب شكاوى المواطنين من بدء خدمة الإنترنت خلال فترة الحظر بسبب الأحمال الزائدة والضغط على الشبكات المحلية.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى، أن الأحمال غير عادية على الشبكات خلال الفترة الحالية بسبب فترة الحظر وبقاء أعداد كبيرة من المواطنين في المنزل، مضيفا أنه تم زيادة متوسط الشبكات المحلية 6 أضعاف من 5 ميجابايت لكل ثانية إلى 30 ميجابايت لكل ثانية خلال الفترة الماضية حتى نستطيع تحمل الأعباء في الظروف الطارئة، إلى جانب أننا أطلقنا مبادرة بشأن إتاحة 20% من باقات الإنترنت الثابت من أجل تشجيع المواطنين للبقاء في المنزل لفترات طويلة خلال الحظر، وبالتزامن مع توفير المنصات الإلكترونية للطلاب في وزارتي التعليم والتعليم العالي، وذلك من أجل تشجيع الطلاب على التعليم عن بعد حتى مرور فترة أزمة فيروس كورونا.

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