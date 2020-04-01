“الأرصاد”: هدوء نسبي للرياح وانخفاض في درجات الحرارة

أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، هدوء سرعة الرياح خلال طقس اليوم الأربعاء مع تغيير الكتل الهوائية بشكل نسبي إلى جانب انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية لمدة 48 ساعة.

وأضاف شاهين، اليوم، أنه من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى غدا الخميس ويستمر هذا الارتفاع حتى يوم السبت، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البحري، 28- 14، والسواحل الشمالية 28- 15، جنوب سيناء 29- 19، شمال سيناء 30- 15، جنوب الصعيد، 35- 19.

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وقال إن أبرز الظواهر الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر، وارتفاع درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء، بينما يكون الجو مشمسًا في شمال وجنوب الصعيد، مشيرا إلى احتمالية سقوط أمطار وتغييرات في الكتل الهوائية مع صفات فصل الربيع.

وحذر شاهين المواطنين من تخفيف الملابس تجنبًا لنزلات البرد، حيث إن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة بجانب انخفاض درجات الحرارة.​