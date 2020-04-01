“غرفة الأزمات”: تدشين موقع “أهالينا” لمساعدة العمالة المؤقتة

أعلن اللواء محمد عبد المقصود رئيس غرفة الأزمات في مجلس الوزراء، أنه تم تدشين موقع تحت اسم “أهالينا” من أجل مساعدة العمالة المؤقتة التي تعاني من الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم، أن الموقع يهدف لتحقيق نسبة من التكافل الاجتماعي بين رجال الأعمال والعمالة المؤقتة من أجل مواجهة الأضرار الناجمة عن تفشي الفيروس.

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وأوضح أن الموقع يحتوي على روابط التسجيل والتوثيق على أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أدواتها للتواصل مع المواطنين خاصة الشباب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ولذلك دشنا الموقع الإلكتروني بعنوان: care.gov.e حتى يتم توفير المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.