“شعبة الخضروات”: إقبال المواطنين على السلع تسبب في زيادة الأسعار

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ارتفاع المانجو وتراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم بسوق العبور للجملة
ارتفاع المانجو وتراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم بسوق العبور للجملة

قال يحيى السني رئيس شعبة الخضروات في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت زيادة كبيرة في السوق المحلية بسبب الإقبال الشديد من المواطنين، إلى جانب زيادة الأسعار من قبل تجار التجزئة لاستغلال المواطنين قائلا: “اللي بيشتري كيلو غير اللي بيشتري عشرة يخزنهم”.
وطالب السني، في تصريحات صحفية، المواطنين بتجنب تخزين الخضروات والفاكهة تجنبا لرفع الأسعار، ومن أجل التعاون مع الدولة لتوفير احتياجات المواطنين.

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضراوات، تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة في سوق التجزئة على غرار سوق الجملة.

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وكانت الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة بجانب عدم توفر بعض السلع نتيجة لزيادة الشراء من قبل المواطنين رغم توفر الخضروات.

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