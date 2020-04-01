تعرف على أهم محاور اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء اجتماعاً في غاية الأهمية مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من أجل مناقشة آخر التطورات بشأن ملف انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وشهد ذلك الاجتماع أيضاً حضور كلاً من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إضافة إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علماً بأن رئيس مجلس الوزراء تطرق خلال ذلك الاجتماع إلى العديد من النقاط الهامة والأساسية ولعل أبرزها إمكانية الاستعانة بالمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية في حالة وصول مصر إلى المرحلة الثالثة من مراحل انتشار الفيروس.

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وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على الاطمئنان في بداية الأمر من كل المحافظين على مستوى إجراءات حظر التجوال المفروضة في كل محافظة على حدى، إضافة إلى التأكيد على عدم إعاقة حركة الشاحنات وعربات النقل التابعة للمصانع من أجل استمرار عجلة الإنتاج دون توقف في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها الدولة.

وأشار أيضاً إلى احتمالية استقبال المستشفيات الجامعية لحالات مصابي فيروس كورونا في حالة وصول مصر إلى المرحلة الثالثة من مراحل انتشار الفيروس، على أن يتم مناقشة ذلك الاحتمال من جديد ولكن في الأسبوع المقبل.

على صعيد آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة عملية صرف المعاشات بالنظام الجديد لمنع التكدس.

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