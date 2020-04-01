وزارة الصحة تعلن رسمياً إضافة فيروس كورونا إلى جدول الأمراض المعدية

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن إضافة فيروس كورونا المستجد إلى جدول الأمراض المعدية، من أجل مساعدة الدولة على تطبيق أحكام الرقابة والعقوبات الجنائية إضافة إلى فرض الإجراءات الوقائية اللازمة الذي نص عليها القانون.

وجاء ذلك القرار من طرف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 710 حالة حتى مساء يوم أمس الثلاثاء، إضافة إلى ارتفاع أعداد الوفيات ووصوله إلى 46 حالة مع احتمالية ارتفاع هذه الأعداد خلال الأيام القادمة.

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وإليكم الآن نص القرار الرسمي الصادر من وزارة الصحة والسكان بشأن إضافة فيروس كورونا إلى جدول الأمراض المعدية:

بعد الإطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 81 بتاريخ 4 مارس 2020.

تقرر إضافة المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية.

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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