تعرف على معنى إضافة فيروس كورونا إلى جدول الأمراض المعدية

أثار القرار المتخذ من طرف وزارة الصحة والسكان المتمثل في إضافة فيروس كورونا المستجد إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية حالة من الجدل في الشارع المصري على مدار الساعات الماضية وخصوصاً عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وبناءً على ذلك، سوف نوضح لكم في هذا المقال معنى إضافة فيروس كورونا إلى جدول الأمراض المعدية وأيضاً الهدف الرئيسي من وراء ذلك القرار، والذي يخدم دون أدنى شك مصلحة الدولة المصرية والمواطن المصري قبل كل اعتبار.

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وتتمثل الأمراض المعدية المتواجدة في القسم الأول بحسب وزارة الصحة والسكان في الأمراض التالية: الطاعون / الكوليرا / الجدري / التيفوس / الحمى الراجحة / الجمرة الخبيثة / الحمى الصفراء.

ويسمح القانون رقم 137 لسنة 1958 باتخاذ وزارة الصحة والسكان كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل الحد من تفشي هذه الأمراض المعدية، من خلال عزل إجباري لجميع الأشخاص والحيوانات القادمة من خارج البلاد.

ويمنح ذلك القانون الدولة المصرية أيضاً كل الحق في فرض العقوبات الجنائية اللازمة تجاه المخالفين، إضافة إلى ضرورة عزل المرضى والمخالطين لهم بشكل إجباري للمدة التي تحددها وزارة الصحة والسكان.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن السلطات الصحية سوف يكون لها كل الحق في تفتيش جميع الأماكن المشتبه فيها وتطهيرها إضافة إلى عزل أي شخص مصاب.

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