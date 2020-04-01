رئيس إدارة الأزمات يوضح سبب عدم تحمل الدولة تكاليف الحجر الصحي للعائدين من الخارج

حرص اللواء محمد عبد المقصود رئيس غرفة إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء على توضيح السبب الرئيسي وراء عدم تحمل الدولة المصرية لتكاليف إقامة العائدين من الخارج في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وأكد اللواء محمد عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية له اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة “الحياة” أن الحكومة المصرية لا يمكنها ببساطة تحمل تكاليف إقامة العائدين من الخارج بالكامل لمدة 14 يوماً، نظراً لأن ذلك سوف يؤدي إلى مطالبة آلاف من المواطنين في العودة إلى مصر خلال المرحلة الحالية.

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وأشار أيضاً إلى أن الحكومة المصرية تعمل فقط حالياً على تخفيف تكاليف الإقامة في الأماكن المخصصة للحجر الصحي، من أجل ضمان بقاء العائدين من الخارج في أماكن الحجر لمدة أسبوعين حتى لا يكونوا مساهمين في نشر الفيروس بين بقية المواطنين.

وشدد اللواء محمد عبد المقصود في حديثه على أن الحكومة المصرية لن توافق تماماً في الوقت الراهن على عودة المصريين بصفة عامة من الخارج، حيث يقتصر الأمر فقط على مساعدة العالقين في المطارات بكافة الدول وذلك بعكس المقيمين الذين يستطيعون البقاء في الخارج لحين نهاية هذه الأزمة.

وأضاف أيضاً أنه لا يوجد داعي تماماً لعودة العمال من الخارج نظراً لعدم توفر فرص عمل تماماً بمصر حالياً.

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