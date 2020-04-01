بالفيديو: الرئيس السيسي يوجه صندوق “تحيا مصر” بتحمل نفقات إقامة العائدين من الخارج في فنادق العزل الصحي

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه صندوق تحيا مصر، بتحمل كافة نفقات العزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج والمقيمين في الأماكن المخصصة للعزل الصحي.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” مع الإعلامى أحمد موسى المذاع على قناة “صدى البلد”، أن ذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين المصريين، وحفاظا على سلامتهم.

Advertisements

وأضاف هيكل، أن مدة العزل للعائدين من الخارج 14 يومًا، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

اقرأ أيضاً:

وزارة الصحة تعلن أكبر حصيلة يومية لتسجيل إصابات كورونا في مصر .

لأول مرة.. وزيرة الصحة تعلن تحليل بيانات المصابين بفيروس كورونا .