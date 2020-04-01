8 قرارات عاجلة من “الصحة” تجاه المستشفيات الخاصة لاحتواء كورونا (مستند)

وجهت وزارة الصحة خطاباً عاجل الى غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بعد رصد قيام بعض المستشفيات الخاصة بتحويل عشوائي ورفض استقبال مرضى يعانون من أعراض تنفسية، مما أدى إلى استقبال عدد ضخم من حالات الأمراض التنفسية المزمنة في مستشفيات الإحالة التي أعدت خصيصا لمواجهة فيروس كورونا، ووصل جزء كبير من تلك الحالات في مرحلة طبية متأخرة.

وقررت وزارة الصحة إلزام المستشفيات الخاصة باتخاذ 8 إجراءات لازمة، جاء أولها تخصيص منطقة عزل وأسرة للحالات المشتبه بها يحدد عددها، بحيث تكون متناسبة مع الطاقة الاستيعابية للمستشفى، ومعدل تدفق حالات على استقبال المستشفى، وضرورة مراجعة تعريف الحالة الصادر عن وزارة الصحة والسكان وتحديثاته.

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وأكدت وزارة الصحة على إلزام المستشفيات بعزل الحالات المشتبهة طبقا لتعريف وزارة الصحة والسكان، وعزل الحالات المشتبهة طبقا لتعريف الحالة داخل منطقة العزل، وإبلاغ الخط الساخن لوزارة الصحة 105 أو التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإجراء اختبار الفيروس.

وألزمت أيضا المستشفيات بتسليم استمارة الترصد الخاصة بإحالة مستكملة البيانات، وفي حالة كون النتائج ايجابية يتم نقل الحالات المستقرة إلى مستشفيات العزل يتم تقييم الحالات المتدهورة، بالاشتراك مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة، وضرورة التزام الأطقم الطبية بإجراءات مكافحة العدوى وضرورة ارتداء الواقيات طبقا للإخلاء الطبي المتخذ.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص جزء من طاقة الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المستشفيات فيما يتعلق الحالات المشتبه بها.