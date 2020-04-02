وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العالم بأكمله يواجه مخاطر مرتبطة بانتشار فيروس كورونا والذي يمثل جائحة عالمية، داعيا كاف الأطراف المرتبطة بالتعليم في مصر من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإداريين بالتعاون مع رجال الأعمال والإعلام المصري ومؤسسات العمل المدني لتفهم إجراءات الدولة المصرية في تلك الأيام، داعيا جميع الأطراف إلى إدراك عواقب الأمور والصعوبات والفرص أيضا، مناشدا الجميع بالتعاون معا من أجل وصول أبنائنا إلى بر الأمان.

وأضاف شوقي، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل بكافة طاقتها من أجل التيسير على أبنائنا الطلاب في الداخل والخارج والحفاظ عليهم من انتشار تلك الجائحة إلى جانب حماية مستقبلهم التعليمي، مضيفا أن الامتحانات التجريبية الإلكترونية ستبدأ نم الأحد المقبل الموافق 5 أبريل الجاري، ومن المقرر أن تضم نحو 600 طالبا من مختلف المحافظات، مؤكدا على ضرورة إنشاء وتفعيل منصة التواصل الإلكترونية في جميع مدارس مر الحكومية وتسكين أكثر من مليون و20 مليون طالب عليها ثم إدارتها.

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وأوضح أنه جاري إعداد وتصحيح المشروعات البحثية لسبع سنوات دراسية من الصف الثالث وحتى التاسع في جميع أنحاء الجمهورية لحوالي 15 مليون طالبا، إلى جانب إطلاق المكتبة الرقمية التعليمية في 7 دول عربية وأوروبية لمساعدة أبنائنا وأشقائنا في الخارج وتحديث المكتبة الرقمية وإدارتها لخدمة كافة طلاب الجمهورية، مشيرا إلى أن الامتحانات الإلكترونية المقبلة ستكون في شهر مايو المقبل وهي الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وسيخوضها نحو مليون و200 ألف طالب من المنزل، إلى جانب إدارة امتحانات التعليم الفني للدبلومات الفنية لحوالي 700 ألف طالب وإدارة امتحانات الثانوية العامة لحوالي 650 ألف طالب، وهذا بخلاف العديد من الأمور الأخرى المتعلقة بالمدارس الدولية وذوي الاحتياجات الخاصة و مدارس المتفوقين.