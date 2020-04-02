وزير التعليم العالي يخاطب الجامعات بشأن حاجة “الصحة” لأطقمهم الطبية

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، خطابًا لرؤساء الجامعات في مختلف محافظات مصر، بشكل عاجل وفوري، بشأن تقديم عدد من الأطقم الطبية التابعة لكليات الطب من أجل الانضمام للفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال الوزير، في خطابه، أن وزارة الصحة في حاجة إلى الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات ممن لديهم الخبرة المميزة في تقديم الخدمات الصحية، للتعاون مع مستشفيات لعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة إرسال البيانات الخاصة بالأطقم الطبية المرشحة إلى الدكتور القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وذلك بشكل عاجل خلال 24 ساعة.

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وأفاد الخطاب، أن التخصصات المطلوبة للمستشفيات هي “الرعاية المركزة، الأمراض الصدرية، أمراض متوطنة، أمراض باطنية، باثولوجيا إكلينيكية، أشعة تشخيصية”.