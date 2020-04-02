“الوزراء”:”سندخل المرحلة الثالثة من كورونا بسبب عدم التزام المواطنين”

قال اللواء محمد عبدالمقصود رئيس غرفة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، إن سبب انتشار فيروس كورونا في مصر يعود للمخالطين على خلفية عدم وعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها مع القادمين من الخارج بشكل خاص.

وأضاف عبدالمقصود، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، مساء أمس، أن مصر لم تستخدم سوى 6 مستشفيات حتى الآن من أصل 29 مستشفى مجهزة بالكال للمرحلة الثانية، مضيفا أنه في حال دخول المرحلة الثالثة لدينا خطة واسعة المدى لإدخال مستشفيات الجامعية والخاصة والفنادق والمراكز والمدارس وتجهيزها لتطيبق الحجر الطبي فيها، مشيرا إلى أن تسارع أعداد الحالات بسبب عدم التزام المواطنين.

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وأوضح أن بعد تجاوز الألف إصابة ستبدأ احتساب الحالات بمتوالية هندسية وليست عددية لأنه من الممكن أن تزيد أعداد الإصابة لأكثر من 2500 في اليوم الثالث وسيبدأ الفيروس في التفشي، مضيفا كنا نأكل بعدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع حتى لا نصل إلى ألف إصابة الأسبوع المقبل.