طارق شوقي: تقييم المشروعات لا يوجد بها صح أو خطأ

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المشروعات البحثية المقررة على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، إن المشروع البحثي ليس له إجابات نموذجية وهناك طرق مختلفة للتقييم اختبارات تحريرية وشفوية وعملية من خلال تقديم المشروعات وهي الشكل الآخر للتقييم.

وأضاف شوقي، في فيديو له، أنه سيتم استبدال طرق التقيينم التحريرية لمشروعات نافيا إلغاء الامتحانات، مضيفا أن مهارات التعلم الذاتي من خلال البحث الممنهج والتعاون مع الفريق أبرز معايير تقييم المشروعات، موضحاأن الفرق الجوهري في عملية التصحيح لأنه ليس به خطأ وصح هناك صحيح وأصح وليس إجابات نموذجية.

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