رئيس الحكومة: علينا جميعا الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا للحد من أعداد الإصابات

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع المجلس، اليوم، بمناقشة أهم الملفات والقضايا ذات الأولوية العاجلة في الفترة الحالية، وكان أبرز تلك الملفات آلية مواجهة تداعيات الفيروس القاتل كورونا “كوفيد 19″، إلى جانب توفير السلع والمنتجات في الأسواق مع حلول شهر رمضان الكريم.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر لجميع أجهزة الدولة التي تبذل جهودا كبيرة في مواجهة الفيروس القاتل بكل جهد وتفان في العمل، كما وجه الشكر للقوات المسلحة على الجهود الكبيرة التي يبذلوها في التطهير والتعقيم لكافة المنشآت على مستوى الجمهورية، معربا عن امتنانه وشكره للشرطة خلال تطبيق قرارات حظر الحركة، وكافة الأطقم الطبية في المستشفيات التي تبذل جهود مضنية من أجل تطبيق الكشف الطبي والعزل الصحي والتقصي عن المخالطين لحالات الإصابة، مشيرا إلى أن الفرق الطبيةة هي الخط الأول للدفاع في الفترة الحالية.

وقدم الشكر أيضا لكافة العاملين والأجهزة الداخلية التي تقدم الخدمات للمواطنين، كما شدد مدبولي على ضرورة التعاون مع الحكومة والالتزام بآليات مواجهة فيروس كورونا لاحتواء ذلك الفيروس وتجنب زيادة أعداد الإصابات.

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وفي ذات السياق، أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، على انتظام العمل في حركة النقل بكافة خطوط السكة الحديد والمترو وعملها بصورة جيدة، مشيرا إلى أن الموانئ تعمل على أكمل وجه، كما أنه تم استقبال الجرارات الجديدة للسكك الحديدية، ويتم حالياً نقلها من الميناء.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على تطبيق كافة نظم التعليم عن بعد وأداء الامتحانات إلكترونيا، وهو الأمر الذي لاقى إشادة دولية كما أن بعض الدول طلبت الإستعانة بالمكتبة الرقمية التي يتم تطبيقها حالياً بمصر في مجال التعليم.