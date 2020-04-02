وزير المالية: توجيه رئاسي بزيادة مكافئة أطباء الامتياز لـ2200 جنيها شهريا

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه إليه تكليفًا رئاسيًا بشأن رفع مكافأة أطباء الامتياز في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر لتصبح 2200 جنيه شهريًا وذلك اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة شهر ديسمبر 2019، بعدما تتراوح بين 400 إلى 700 جنيه.

وأضاف الوزير، في بيان عنه، أنه سوف يتم رفع قيمة المكافأة لتصل إلى 2200 جنيه شهريًا لنحو 12 ألف طبيب امتياز، على أن تكون التكلفة الإجمالية 316 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز، موضحا أنه من المقرر أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء والممرضات وهيئات التمريض بنحو 75% ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه.

Advertisements

وأوضح أنه من المقرر أن يستفيد من ذلك البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب في الجامعات إلى جانب تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية، مضيفا أن

العام المالي المقبل سوف يشهد مجموعة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما سوف يصرف علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، وسيتم أيضًا منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة، تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا شهريًا، لافتا إلى أن العاملين في القطاع الصحي سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.