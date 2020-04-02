وزير التعليم: كل طالب سوف يقدم أو يشارك في مشروع واحد فقط

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب سوف يقدم مشروع بحثي واحد شامل كل المواد الدراسية بدء من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، مضيفا أن المشروع سيكون متعدد التخصصات وشامل ما تعلموه في مختلف المواد الدراسية عن طريق ربط كافة المعلومات مع بعضها في كل سنة دراسية.

وأوضح شوقي، في بيان عنه، أن المشروع يقييم مهارات الطلاب في التعلم الذاتي والبحث الممنهج والتعاون بين الفريق، كما أنه يمكن لكل طالب إعداده منفردا أو مع زملاءه بحد أقصى 5 طلاب وهو أفضل لتنمية مهارات العمل الجماعي وتوزيع الأدوار، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال إذا كان الطالب في الصف الأول الإعدادي يمكن أن يكون عنوان المشروع تأثير المناخ في حياتنا لطرح عدد من الأسئلة المستوحاه من المناهج المختلفة في الرياضيات مثلا نسبة التلوث ووضعها في شكل بياني وتطبيقها على مصر ، أو تخيل أنك في رحلة من أسوان لدمياط يمكن البحث أن يكون عن المعلومات أو رحلة في الفضاء نسب الغازات في الغلاف الجوي، أو مشروع عن دورة المياه وكيف تتكون الأمطار وتصب في الأنهار.

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