“الوزراء” يوافق على ترقية الموظفين في يونيو المقبل

أعلن مجلس الوزراء، موافقته على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات للمستويات الوظيفية الأعلى للموظفين العاملين في كافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها.

وأوضح البيان، أن الموافقة جاءت للموظفين اللذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف، ويسهم ذلك القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.

Advertisements