وزير التعليم يوضح 11 خطوة لتقديم المشروع البحثي للطلاب

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة مصورة للطلاب بشأن توضيح تفاصيل المشروع البحثي، المقرر نقل الطلاب بناء عليه للصف الدر اسي التالي، وذلك بداية من الصف الدراسي الثالث وحتى الثالث إعدادي.

ويرصد التقرير التالي ملخص لخطوات إعداد المشروع البحثي وفقا لما ذكره وزير التربية والتعليم في توضيحه:

– على كل طالب المشاركة أو إعداد مشروع واحد فقط يشمل كافة المواد الدراسية للفصل الدراسي المقيد به.

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– يقدم المشروع بشكل فردي أو بمشاركة مجموعة من الطلاب بحد أقصى 5 تلاميذ.

– يقدم المشروع في الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

– يراعي المشروع البحثي المطلوب الأعمار السنية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع خبراتهم.

– يتكون المشروع البحثي من عدة عناصر وهي : “العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب”.

– على الطالب أو المجموعة تدوين الأكواد الخاة بهم على المشروع الذي سيقوم بعمله.

– من المقرر أن ينشر فيديو توضيحي على موقع الوزارة للطلاب يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020، ويعمل ذلك الفيديو كنموذج استرشادي لأبنائنا الطلاب لطريقة عمل المشروع.

– من المقرر الإعلان عن جدول المشروعات البحثية يوم الخميس 9 أبريل 2020، عبر موقع الوزارة وسيتم نشره مطبوعًا في الصحف القومية، وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة.

– حال عدم توافر إنترنت لدى الطالب عليه الإعتماد على الكتاب المدرسي أو أي مرجع متوفر لديه.

– يتاح للطالب كتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه للمدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.

– يعمل المعلم المسؤول عن الفصل كاسترشادي ومساعد للطلبة في إعداد المشروعات البحثية، على أن تتولى الوزارة مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).