“إعلام مجلس الوزراء” يوضح حقيقة تأجيل سداد فواتير الكهرباء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تأجيل أو تأخير تحصيل فواتير الكهرباء لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مؤكدة أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء غير صحيح.

وأضاف المركز، في بيان عنه، اليوم، أن المركز تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت بدورها كافة تلك الشائعات، مشيرة إلى أن الوزارة أتاحت تسديد خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، باستخدام كود السداد الإلكتروني المتواجد على إيصال فواتير الكهرباء من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها الوزارة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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