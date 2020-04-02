“الوزراء” يوافق على قواعد تركيب العدادات الكودية ونظام المحاسبة

أعلن مجلس الوزراء، قواعد تركيب العدادات الكودية، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم، عبر خاصية فيديو كونفرانس، والتي تنص على كافة القواعد الجديدة لتركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة التي وصل إليها الكهرباء بشكل غير قانوني مع إلغاء الممارسات:

وتنص القواعد على أن يكون التركيب بشكل مؤقت لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، أو استبدال العداد الكودي وتركيب عداد قانوني حال توفيق الأوضاع.

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وأوضحت أنه خال عدم التوفيق في التصالح أو تقنين الوضع ونفذ قرار الإزالة الصادر للمبنى المخالف، يتم رفع العداد الكودي، فيجب تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.

وقالت بخصوص المحاسبة يتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، مضيفا أنه أتيح لكافة المواطنين التعامل عن طريق تقسيط مقايسة العداد بدون فوائد لمدة 24 شهرا مساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين، على أن تتولى الوزارة الإعلان عن موعد تلقي الطلبات بعد إنتهاء إجراءات مكافحة فيروس كورونا.