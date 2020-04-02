بتكليف من رئيس الوزراء إجراء جديد لفحص المواطنين من فيروس كورونا بالمحافظات

قال السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن وزراة الصحة قامت بتوفير 1000 سيارة مجهزة بالكامل للعمل كعيادات متنقلة من أجل الكشف على المواطنين بجميع محافظات مصر، ضمن عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا، مع اقتراب المرحلة الثالثة من الانتشار.

وطالب مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن تقوم المحافظات كثيفة السكان باتباع المزيد من الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

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وقد أشار رئيس الوزراء، إلى أن الأسبوع المقبل هام جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا.