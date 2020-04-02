11 رسالة عاجلة من الحكومة للمصريين عن كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الخميس، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الآن قد بلغ 850 إصابة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمراً صحفياً عقب اجتماع الحكومة، لمناقشة تطورات أزمة فيروس كورونا.

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ونرصد لحضراتكم أبرز رسائل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التي وجهها للمصريين والتي جاءت كالتالي:

– أرقام الإصابات في مصر بفيروس كورونا لا تزال في الوضع الآمن.

– ضرورة التزام المواطنين بحظر التجوال وقرارات الحكومة لمواجهة الفيروس.

– الأسبوع المقبل هام جدًا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية .

– من المتوقع ارتفاع عدد الإصابات الأسبوع المقبل، لكنها تظل في الحدود الآمنة والمرحلة المتوسطة.

– طالب رئيس الوزراء، المحافظات كثيفة السكان بمزيد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

– تم التأكد من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.

– جميع السلع متوفرة، ويوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر.

– وزارة الصحة وفرت ألف سيارة مجهزة بالكامل للعمل كعيادات متنقلة للكشف على المواطنين بجميع المحافظات.

– تم ملاحظة التزاحم خلال الأيام الماضية في المواصلات والقطارات وتم حل هذا الأمر وزيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر.

– تسيير عدد كبير من الطائرات لإجلاء المصريين العالقين بدول خارجية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

– رصدنا عدم التزام عائدين من الخارج بالعزل الاختياري، لذلك قررنا تطبيق العزل بمعرفة الدولة.

– تطبيق العزل على العائدين من الخارج بمعرفة الدولة وتخصيص فنادق على أعلى مستوى وتوجيه الرئيس لتحمل تكلفة الإقامة أيضًا.​