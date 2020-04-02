عاجل: مصر تسجل اليوم أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور كورونا والاجمالي 850 إصابة

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، إن عدد إصابات فيروس كورونا في مصر وصل حتى الآن لـ 850 إصابة، وهذا رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع إجمالي عدد السكان فى مصر.

وقال مدبولي إن مصر سجلت اليوم 71 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما سجلت أمس 779 حالة إصابة.

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وتابع مدبولى فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، إن مصر حتى الآن فى المرحلة المتوسطة والسيناريو الثالث ولم تصل لمرحلة التفشي، ومن المنطقي أن تتزايد أرقام الإصابات اليومية وتتزايد فربما تصل إلى 80 وأكثر فى اليوم، وهذا أمر طبيعي ومنطقي مع المعدلات المتزايدة ولكن الأمر تحت السيطرة، الخوف أن يصل الأمر لآلاف الحالات فى اليوم لا قدر الله.

واجتمعت منذ قليل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد عوض تاج الدين.

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وفي وقت سابق، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح مفصّل عن موقف فيروس كورونا المستجد في مصر، والذي عرضته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان صحفي، إن الشرح المفصّل كشف أن مصر لا تزال في مرحلة آمنة ومستقرة مقارنة بدول أخرى متقدمة تفشى فيها الوباء بشكل ملحوظ.

وسجلت مصر اليوم أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد اليوم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 850، ما يعني تسجيل 71 حالة اليوم فقط.

وكان أكبر معدل إصابات سجلته وزارة الصحة سابقا، هو إصابات يوم امس 1 إبريل بـ69 إصابة. فيما يظهر منحنى الإصابات الاتجاه إلى الصعود بشكل منتظم.