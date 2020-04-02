بالفيديو.. وزير الإعلام: تطبيق حظر التجوال الكامل وارد في هذه الحالة

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام المصري، إن قرار تطبيق حظر التجوال الكامل لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة أمر وارد وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف هيكل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن حظر التجوال الجزئي المفروض حاليًا ليس أمنيًا أو سياسيًا، ولكنه إجراء صحي يهدف الحفاظ على صحة المواطنين، معقبا” بتمنى منوصلش للحظر الكامل”.

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ورد هيكل على الاتهامات الموجهة للحكومة بإخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في مصر قائلا:” اللي عنده حالة يقولنا عليها، هذا الأمر لم يمكن إخفاؤه”.