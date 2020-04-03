الصحة: لسنا مسؤولين عن نقل جثمان المتوفى بكورونا بسيارة نقل

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة غير مسؤولة عن خروج جثمان المتوفى بفيروس كورونا بمحافظة بورسعيد على سيارة ربع نقل.

وقال مجاهد إن ن دور وزارة ينتهي بتغسيل وتكفين الجثمان وتسليمه إلى الأهل، مشيرا إلى أن ما جرى تداوله على “فيس بوك” لا علاقة للوزارة به.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة غسلت وكفنت الجثمان في وجود أحد أقاربه، بعد التزامه بالإجراءات الوقائية اللازمة، مشيرا إلى أن الجثمان يكُفّن بطبقتين ثم يوضع داخل كيس بلاستيكي محكم الغلق غير نافذ للمواد السائلة، ثم يوضع الجثمان في صندوق خشبي ويكون هذا الصندوق محكم الغلق، وذلك وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مجاهد أن أهل المتوفى هم المسؤولون عن عملية نقل ودفن الجثمان.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تداولوا مقطع فيديو لعملية نقل جثمان أحد المتوفين بفيروس كورونا في بورسعيد من أحد المستشفيات إلى المقابر دون أي إجراءات وقائية.