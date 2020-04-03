عاجل.. وصول طائرة المصريين العالقين في أمريكا إلى مطار مرسى علم

وصلت طائرة المصريين العالقين في أمريكا إلى مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، وعلى متنها جميع المصريين العالقين، وكان في استقبال الركاب وطاقم الطائرة مسؤولو مطار مرسي علم الدولي، ومدير وقيادات المطار ومدير العلاقات العامة، ومدير الحجر الصحي.

وأكد مصدر بمطار مرسى علم، أن جميع الركاب وطاقم الطائرة يخضعون إلى الكشف الطبي والتحاليل الفورية، حيث وضعوا داخل الحجر الصحي بمجرد إنهاء إجراءات وصولهم، موضحا أن جميع الركاب سيتوجهون مباشرة إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم المخصص لهم لحجزهم لمدة 14 يوما، تحت إشرافٍ طبيٍ كامل، كإجراء احترازي في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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يشار إلى أن وزارة الطيران المدني قررت تحويل وصول رحلة العالقين المصريين القادمة من واشنطن إلى مطار مرسى علم الدولي بدلا من مطار القاهرة الدولي.