وزيرة الصناعة تعلن اكتشاف عمال مصابين بفيروس كورونا في بعض المصانع

أعلنت الدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في عددٍ من المصانع، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الموضوع.

وقالت وزيرة الصناعة، في اتصال هاتفي ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، إن الوزارة اتخذت إجراءاتها بمنح العاملين الموجودين في المصانعع إجازة إضافة إلى تعقيم المصنع، وكذا رصد جميع المخالطين للحالة المصابة، مشيرة إلى أن المصانع تتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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وأكدت جامع تطبيق قرار حظر التجوال، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت الكثير من المطالبات من أصحاب المصالح بالعمل وردية ثالثة لمجابهة زيادة طلبات الإنتاج، وما ما يعتبر شيئا إيجابيا، مشيرة إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الداخلية لإعطائهم تصريح العمل في أوقات الحظر، مؤكدة أن هذا الإجراء ينطبق على كل شاحنات البضاعة ومستلزمات الإنتاج سواء داخليا أو الموانئ.

وأشارت إلى أنها شددت على أصحاب المصانع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، من أجل الحفاظ على صحة العمال، موضحة أنه عند ظهور حالة أو الاشتباه في حالة داخل أحد المصانع تتخذ كل الإجراءات اللازمة التي عممتها وزارة الصحة.