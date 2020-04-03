“البحوث الفلكية”: غرة رمضان 24 أبريل وعيد الفطر 24 مايو

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن حسابات الفلك توضح أن يوم 24 أبريل الحالي الموافق يوم الجمعة، سيكون غرة شهر رمضان المبارك.

وأضاف القاضي، في تصريحات صحفية، أن الحسابات أكدت أن هلال شهر رمضان سيولد بعد حدوث اقتران في الرابعة و26 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، وذلك سيكون في يوم الخميس الموافق 23 أبريل، مشيرا إلى أن الهلال سيكون في هذه اللحظة على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس، وسيختفي بعدها بنحو 30 دقيقة.

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وأوضح أن القاضي أن تلك مدة ستكون كافية من أجل رصد هلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تكون ظروف الرؤية البصرية جيدة للمشاهدة ورصد الهلال يوم الجمعة، خصوصًا للمناطق الغربية بالجزيرة العربية.

وأشار القاضي إلى أن الحسابات الفلكية بينت أن شهر رمضان لهذا العام سيكون مكتملا 30 يومًا، وسيبدأ فلكيًا يوم الجمعة 24 أبريل، وسينتهي يوم السبت 23 مايو المقبل، مؤكدة أن عيد الفطر يوم الأحد 24 مايو المقبل، وسيكون أقصر أيام الصوم أول أيام رمضان بـ14 ساعة و25 دقيقة، ويكون أطول أيام الصوم آخر يوم في الشهر، وستبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و57 دقيقة.