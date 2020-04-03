في 4 محافظات.. وزيرة الصحة تناشد المواطنين بالتزام العزل الذاتي

طالبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المواطنين في 4 محافظات وهي “القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط”، بالالتزام بالعزل الذاتي؛ لتقليل عدد الإصابات.

وأكدت وزارة الصحة، في البيان اليومي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن الوزارة ترفع استعداداتها في جميع المحافظات، وأن تتابع باستمرار الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تتخذ كل الإجراءات الوقائية، إضافة إلى تخصيص خط ساخن وهو 105، و15335 من أجل الرد على استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وأعلنت الوزارة تسجيل نحو 86 حالة جديدة بفيروس كورونا، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي جرى اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، مؤكدة وفاة نحو 6 حالات جميعها من المصريين.