بعد إصابة 6 بكورونا.. وضع قرية شرانيس بالمنوفية تحت العزل

أعلن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، وضع جزء من قرية شرانيس في قويسنا تحت العزل، بعد ظهور عددٍ من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكد المحافظ اكتشاف نحو 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في قرية شرانيس، مشيرا إلى أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات اللازمة والاحترازية تجاه الحالات المخالطة للمصابين، وكذا الإجراءات الوقائية.

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وأوضح مصدر بمديرية الصحة في المنوفية، أن عدد حالات المصابين بفيروس كورونا داخل القرية شهدت ارتفاعا ووصل المصابون إلى نحو 6 أشخاص، مشيرا إلى أن عمليات التقصي للمصابين بدأت فور ظهور نتيجة تحاليل الحالات المصابة بالفيروس.