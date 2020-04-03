لا نحرق الجثامين.. الحكومة تكشف 8 حقائق جديدة بشأن كورونا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عددًا من الشائعات التي جرى تداولها بشأن انتشار فيروس كورونا، وأوضح المركز أن الحقائق هي:

لا تحرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وأن المتوفين بالفيروس يدفنون، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

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عدم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من كورونا، وإن جميع الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدرا للعدوى.

لم تحول قاعات المؤتمرات لمستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، والمستشفيات الحكومية مجهزة لاستقبال الحالات.

لا صحة لاستخدام لقاحي الدرن والحصبة من أجل الوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دوليا.

لا صحة لعزل أي محافظة كإجراء احترازي لمنع انتشار كورونا.

لا صحة لعدم متابعة وزارة الصحة العائدين من الخارج، حيث تتابع الوزارة كل العائدين من الخارج بدقة، لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها.

لا يوجد عجز في المستلزمات الطبية بمستشفيات الحميات والصدر، وكلها جاهزة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

لا صحة لإنهاء منظمة الصحة العالمية عملها في مصر، فالمنظمة مستمرة في تقديم الدعم من أجل التصدي لفيروس كورونا.