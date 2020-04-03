البنك الدولي يتيح 7.9 مليون دولار لمصر لدعم إجراءات مواجهة كورونا

أعلن البنك الدولي إتاحة نحو 7.9 مليون دولار لمصر، من أجل تمويل الاستجابة الطارئة المتصلة بانتشار فيروس كورونا، عقب تفعيل خطة حالات الطوارئ المحتملة، والتي أعلنها البنك في 20 مارس الماضي.

وأكدت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، في بيان صحفي، أن البنك الدولي يعمل حاليًا على تسريع تدبير الموارد اللازمة؛ لدعم الاستجابة الطارئة، وتنفيذ خطة وقائية في مصر لمواجهة كورونا، مشيرة إلى أن ذلك سيساند حكومة مصر على تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الوباء.

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وأوضحت أن مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر يسعى لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز طلب الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة، إضافة إلى دعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي ومكافحته.

كانت مجموعة البنك الدولي نفذت حزمة تمويل بـ14 مليار دولار؛ لتقوية تدابير التصدي لانتشار فيروس كورونا، وتشتمل الاستجابة على تقديم تمويل ومشورة لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.