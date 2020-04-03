“الوزراء” يرد على أنباء رصد سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور بمصر

قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، إن ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة الطيور بـ”سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور” غير صحيح، مؤكدة أن منع نقل الطيور الحية بين المحافظات وخبر إنتشار الفيروس لا أساس له من الصحة.

وأضاف المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة، وأنها نفت تلك الأنباء، مُشيرةً إلى أنه لا صحة لذلك وأنها ستجري فحصًا دوريًا شاملًا على جميع الطيور بالمزارع.

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وأكدت وزارة الصحة أنه لا توجد أي أوبئة من أي نوع، موضحة أنه لا يُصرح بنقل الطيور إلا بعد التأكد من سلامتها، كما أنه لم يصدر أي قرار بمنع تداول أو نقل الطيور الحية بين المحافظات.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن مصر تعمل بشكل متواصل لتطوير اللقاحات اللازمة لمواجهة أي تحور في أنفلونزا الطيور، خصوصًا بعد رصد سلالة جديدة من الأنفلونزا تصيب الطيور، وليس البشر، في عدة دول، مناشدا وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.