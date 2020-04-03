خطوة بخطوة.. طريقة حصول العمالة غير المنتظمة على إعانة من الأزهر

أعلن الأزهر الشريف تقديم إعانة لصالح العمالة غير المنتظمة المتأثرين بسبب انتشار فيروس كورونا، من بيت الزكاة والصدقات، عن طريق فتح باب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمشيخة.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تبرع بمبلغ وصل إلى 5 ملايين جنيه لصالح حساب “صندوق تحيا مصر”، من أجل المساهمة في دعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” داخل مصر.

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وننشر خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على الإعانة من الأزهر الشريف، وهي:

الدخول على بوابة الأزهر. الضغط على تسجيل في استمارة إعانة بيت الزكاة والصدقات المصري للعمالة اليومية المتأثرة بالظروف الحالية. كتابة الاسم الأول. كتابة اسم الوالد ثلاثي. كتابة الرقم القومي. كتابة رقم الهاتف المحمول. اختيار النوع “ذكر أم أنثي”. اختيار المحافظة. كتابة العنوان. اختيار عدد الأفراد التي يعولها طالب الإعانة. اختيار الحالة الاجتماعية “متزوج، أعزب، مطلقة، أرملة”. كتابة اسم المهنة. كتابة جهة العمل الحالية. كتابة متوسط دخل الأسرة الشهري. كتابة بيانات الأفراد التي يعولها طالب الإعانة. إرفاق صورة ظهر بطاقة الرقم القومي. الضغط على علامة “أقر بأن البيانات صحيحة، وأتحمل مسؤوليها قانونًيا”.​