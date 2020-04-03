اكتشاف إصابة جديدة كورونا في سوهاج وإجراءات لعزل المخالطين

أعلنت مديرية الصحة في سوهاج، اكتشاف حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا لسيدة في جرجا تبلغ، 62 عاما، كانت محتجزة في مستشفى سوهاج التعليمي إثر الاشتباه في إصابتها بالفيروس، وجرى تحويل المريضة إلى أحد مستشفيات العزل في جنوب الصعيد.

وأكدت المديرية، في بيان منها اليوم، تشكيل فرق رصد وتقصي للمخالطين للمريضة، واتخاذ اللازم للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه جرى عزل جميع المخالطين منزليا، وسيجرى متابعتهم لمدة أسبوعين.

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وناشدت مديرية الصحة المواطنين بالالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية، التي أعلنتها وزارة الصحة، منها الالتزام بالبيوت، والنظافة الشخصية، وغسيل اليدين باستمرار.

يذكر أن هذه الحالة تعد الثانية، التي تظهر في مدينة جرجا، حيث إنه جرى تسجيل إصابة أحد المواطنين العائد من العمرة ويبلغ 84 عاما، وجرى تحويله إلى أحد مستشفيات العزل.