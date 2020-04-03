بينهم 13 رضيعا.. تفاصيل الحجر الصحي لـ293 عائدا من أمريكا

استقبل أحد الفنادق المطلة على البحر بمدينة مرسى علم السياحية، اليوم، 293 مصريا بينهم 13 رضيعًا، عائدين من واشنطن؛ لقضاء 14 يوما في الحجر الصحي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة السياحة، اليوم، أن فندقا آخر سيستقبل وفدا من المصريين العائدين من الولايات المتحدة، خلال اليومين المقبلين.

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وقال رئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزي، إن الغرفة أشرفت على اختيار الفنادق واستقبال جميع العائدين؛ لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر، مضيفا أن الوفود خضعت للكشف الطبي في مطار مرسى علم، وكذا جرى تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة.

وأكد فوزي أن أطباء مختصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي، وقعوا الكشف الطبي على جميع العائدين، مشيرا إلى أنه جرى تدريب عدد من العاملين بها على طريقة التعامل لتوفير الحماية والوقاية.

وأوضح أن المواطنين العائدين من أمريكا جرى توقيع الكشف الطبي عليهم مرة أخرى، عند وصولهم الفندق من قبل الأطباء المقيمين بها.