مدير الصحة العالمية يتوجه بالشكر للرئيس السيسي بسبب جهوده في مكافحة كورونا

حرص تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية على توجيه الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسبب جهوده الكبيرة من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره في مصر.

وقام مدير منظمة الصحة العالمية بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

Advertisements

شكراً للرئيس السيسي على الالتزام القوي وجهوده من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان حصول المواطنين المتضررين على دعم واسع النطاق، عمل عظيم من القيادة والتضامن.

وجاءت هذه التغريدة رداً على القرار العظيم الذي اتخذه الرئيس السيسي تجاه المصريين العائدين من الخارج خلال أزمة فيروس كورونا الحالية، من خلال تحمل الدولة تكاليف إقامة العائدين في الحجر الصحي لمدة أسبوعين كاملين عبر صندوق تحيا.

ولا يُعتبر ذلك القرار هو الوحيد الذي اتخذه فخامة الرئيس على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حيث سبق وأن تم اتخاذ العديد من القرارات بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء من أجل محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا في مصر.

يُذكر أن مصر باتت على مشارف دخول المرحلة الثالثة من مراحل انتشار فيروس كورونا، وخاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين ووصولهم إلى 865 حالة مع تعافي 201 حالة من العدد الإجمالي.

إقرأ أيضاً: الصحة العالمية تدعو دول الشرق الأوسط لسرعة التحرك من أجل احتواء فيروس كورونا